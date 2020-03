Gülle: Niedersachsen will Düngeverordnung nachverhandeln

Hannover Vor der Entscheidung des Bundesrats über die umstrittene Düngeverordnung will Niedersachsen nachträgliche Änderungen am Kompromiss von EU und Bundesregierung durchsetzen. So will das Land als Grundlage für die Düngevorgaben die Messwerte im Sickerwasser nahe der Erdoberfläche heranziehen und nicht die im Grundwasser. Das soll sicherstellen, dass nur die Verursacher zu hoher Nitratwerte die Einschränkungen hinnehmen müssen, wie das Landwirtschaftsministerium in Hannover vor einem Treffen der Agrar-­ und Umweltminister der Länder am Donnerstag in Berlin mitteilte.

Außerdem gebe es „deutlichen Nachbesserungsbedarf“ bei der „Kontrollierbarkeit und Plausibilisierung der Düngedaten“, sagte Niedersachsens Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) am Mittwoch. Hintergrund ist, dass Niedersachsen eine rechtliche Grundlage braucht, um sein neues System zur elektronischen Erfassung von Nährstoffmeldungen (ENNI) in vollem Umfang weiter betreiben zu können. Das System soll helfen, die Angaben von Tierhaltern überprüfen zu können.

Der Streit zwischen Deutschland und der EU um die Überdüngung dauert bereits seit Jahrzehnten an. Nach Ansicht der EU-Kommission tut Deutschland zu wenig, um das Grundwasser vor zu viel Dünger zu schützen. Es drohen Millionenstrafen .