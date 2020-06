Corona: Land sperrt Westfalen aus

Hannover /Gütersloh Nach dem massenhaften Corona-Ausbruch in Westfalen hat Niedersachsen ein Beherbergungsverbot für Touristen aus den Landkreisen Gütersloh und Warendorf (NRW) erlassen. Danach ist es Betreiberinnen und Betreibern von Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätzen ab Freitag nicht mehr erlaubt, Personen unterzubringen, die ihren ersten Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt in den beiden Kreisen haben. Niedersachsen änderte am Mittwoch die bestehende Corona-Verordnung.

Wer aus den betroffenen Kreisen kommt und dennoch einen Urlaub in Niedersachsen antreten möchte, kann ein ärztliches Zeugnis vorlegen, das einen negativen Test auf Covid-19 bescheinigt, teilte das Sozialministerium mit. Ferienländer wie Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Bayern hatten zuvor ähnliche Regeln erlassen.

Das Land forderte zudem Lehrkräfte aus dem Raum Gütersloh und Warendorf, die an niedersächsischen Schulen unterrichten, auf, vorerst zu Hause zu bleiben. Auch Schüler aus den beiden Kreisen, die Schulen im Kreis Osnabrück besuchen, sowie Kinder, die dort in Kitas betreut werden, müssen ebenfalls zu Hause bleiben. Die Verordnung gilt vorerst bis zum 5. Juli.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

• Fälle in Wildeshausen

Beim Schlachtbetrieb Geestland Putenspezialitäten in Wildeshausen, bei dem zurzeit alle 1100 Mitarbeiter getestet werden, wurde bei elf weiteren Beschäftigten eine Covid-19-Infektion festgestellt. Insgesamt gibt es damit in dem Betrieb, der zur PHW-Gruppe (Wiesenhof) gehört, bei 341 getesteten Personen 35 positive Covid-19-Fälle (Stand: Mittwoch, 14.30 Uhr), teilte der Kreis Oldenburg mit. 18 der 35 positiv getesteten Personen leben im Landkreis Oldenburg. Die übrigen Personen leben in den umliegenden Kreisen und Städten, zwei von ihnen auch in Oldenburg. Die Stadt ermittelt seit Mittwoch mögliche Kontaktpersonen der positiv Getesteten.

• Fälle in Essen (Oldb.)

Auch im Essener Schlachtunternehmen Danish Crown gibt es einen Corona-Ausbruch. Vier Personen seien positiv auf Covid-19 getestet worden, teilte der Landkreis Cloppenburg am Mittwoch mit. Ein Infizierter wohnt in Cloppenburg, zwei in der Gemeinde Essen und ein Erkrankter lebt in Quakenbrück (Landkreis Osnabrück).