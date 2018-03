Hannover Rück: Katastrophenjahr noch abgemildert

Hannover Ein gutes viertes Quartal und Aktienverkäufe haben bei Hannover Rück die Belastungen des Katastrophenjahres 2017 abgemildert. Unterm Strich verdiente der weltweit drittgrößte Rückversicherer 2017 knapp 959 Millionen Euro nach 1,17 Milliarden im Rekordjahr zuvor. „Es war das Jahr mit der höchsten Belastung aus Großschäden in der Geschichte unserer Gesellschaft“, sagte Vorstandschef Ulrich Wallin am Dienstag in Hannover. 2017 zählte das Unternehmen 18 Großschäden und zwölf Naturkatastrophen – darunter Waldbrände in Kalifornien oder Zyklon „Debbie“ in Australien.