Hannover Die Stimmung am Bau in Niedersachsen ist weiter gut: Wie aus den am Montag veröffentlichten Ergebnissen der Konjunkturumfrage des Bauindustrieverbandes Niedersachsen-Bremen hervorgeht, bewerten mehr als 90 Prozent der befragten Mitgliedsunternehmen ihre derzeitige Geschäftslage als gut oder zufriedenstellend. Auch der Ausblick auf das kommende halbe Jahr sei ganz überwiegend positiv, sagte Verbandspräsident Thomas Echterhoff.

In einzelnen Bausparten wachse allerdings die Zahl der skeptischen Stimmen. Das betrifft nach Angaben von Echterhoff etwa den Straßenbau, wo der Prozentsatz negativer Beurteilungen von elf Prozent im Herbst vergangenen Jahres auf jetzt 25,6 Prozent gestiegen sei.

Als mögliche Ursache nannte der Verbandspräsident eine Verunsicherung der Firmen im Hinblick auf die Kontinuität der Auftragsvergabe wegen der Anfang 2021 anstehenden Übertragung der Zuständigkeiten für Bau, Erhalt und Betrieb der Autobahnen auf die Autobahn GmbH des Bundes.

Größte Herausforderung – und zwar für alle Bausparten – sei weiterhin der Mangel an Fachkräften. Sorge bereite der Bauindustrie nach Angaben von Verbandspräsident Echterhoff zudem der Anstieg der Entsorgungskosten sowie Preiserhöhungen bei Baumaterialien.