Hannover Die 20 000 Beschäftigten in der Holz- und Kunststoffverarbeitung in Niedersachsen und Bremen bekommen von Mai an mehr Geld. Die Löhne werden um vier Prozent erhöht, teilte die Gewerkschaft IG Metall am Wochenende mit. Außerdem gibt es für die Monate Januar bis April pauschal 300 Euro. Der Vertrag läuft bis Ende September 2019.