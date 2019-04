Hühner legen im Schnitt 298 Eier

Hannover „Jeden Tag ein Ei“ – das ist nur musikalisch richtig. Im Jahresschnitt verfehlen die Legehennen in Deutschland dieses Ziel. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch in einer speziellen Osterbotschaft mitteilte, produzierte eine Legehenne in Deutschland an den 365 Tagen des vergangenen Jahres im Durchschnitt 298 Eier. Das entspricht 0,82 Eiern pro Tag. Insgesamt wurden rund 12,3 Milliarden Eier für den Konsum produziert. Zu den größten Eierproduzenten zählten Niedersachsen (4,8 Milliarden), Nordrhein-Westfalen (1,4 Milliarden) und Bayern (1,1 Milliarden).