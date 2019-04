Hunde müssen an die Leine

Hannover Hunde müssen ab diesem Montag an vielen Orten in Niedersachsen an die Leine. Während der Brut- und Setzzeit dürfen die Vierbeiner etwa im Wald und auf Feldwegen nicht frei herumlaufen. „Hunde dürfen nur noch angeleint in der freien Landschaft geführt werden“, sagte Nabu-Sprecher Philip Foth. Die Regelung soll verhindern, dass Hunde am Boden brütende Vögel oder Jungwild aufscheuchen.

Der Zeitrahmen vom 1. April bis zum 15. Juli ist im niedersächsischen Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung festgeschrieben. Jagd-, Rettungs-, Hüte-, Blinden- und Polizeihunde sind während eines Einsatzes vom Leinenzwang ausgenommen. Für innerstädtische Parkanlagen gelten die Vorschriften nicht. Den Kommunen stehe es frei, eigene Verordnungen für eine Anleinpflicht zu erlassen.