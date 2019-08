Im Land weniger Insolvenzen

Hannover In Niedersachsen gab es im ersten Halbjahr 2019 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum weniger Firmen- und Verbraucherinsolvenzen. Bei Unternehmensinsolvenzen gab es einen Rückgang um zwölf Prozent auf 742 Fälle, teilte das Landesamt für Statistik am Donnerstag mit. Die betroffenen Unternehmen standen bei ihren Gläubigern mit rund 935 Millionen Euro in der Kreide. Die Zahl der Verbraucherinsolvenzen sank um 5,1 Prozent auf 4764 Fälle. Die angesammelten Schulden betrugen rund 154 Millionen Euro.