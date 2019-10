Hannover /Im Nordwesten Die norddeutschen Länder wollen die Offshore-Windenergie massiv ausbauen. Bis 2030 sollen Anlagen mit einer Gesamtleistung von fünf Gigawatt zusätzlich in der Nord- und Ostsee entstehen. Das entspricht etwa der Leistung von fünf herkömmlichen Atomkraftwerken.

Auf einer Fachkonferenz in Hannover sagten Vertreter der Landes- und Bundesregierungen Unterstützung bei der Planung und dem Anschluss der schätzungsweise etwa 400 Windräder in der Nordsee und 100 weiteren in der Ostsee zu. Das zuständige Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in Hamburg und Rostock werde dafür zusätzliche Stellen und Geld erhalten, kündigte Bundes-Staatssekretär Enak Ferlemann (CDU) an.

Ausbau der Windenergie Bremse lösen



Die Zeit dränge: Wenn 2027 die ersten zusätzlichen Rotoren montiert werden sollen, müssten die Ausschreibungen bis 2023 auf den Weg gebracht werden.

Hintergrund des Treffens ist die Ankündigung der rot-schwarzen Bundesregierung, die bisherige Obergrenze für Offshore-Strom von 15 Gigawatt bis 2030 auf 20 Gigawatt zu heben.

Staatssekretär Andreas Feicht (CDU) aus dem Bundeswirtschaftsministerium sicherte Hilfe zu. Angesichts des ambitionierten Klimapakets der Bundesregierung werde man einen „Aktionsplan Offshore“ erstellen. Nun könne die Branche zeigen, was möglich ist, so Enak Ferlemann. Dabei geht es nicht nur um komplette Neuplanungen: Auch in bestehenden Windparks sollen zusätzliche Windräder gebaut werden. Außerdem wird bereits an den Austausch alter gegen leistungsfähigere neue Anlagen (Repowering) gedacht.

Ursprünglich hatte die Bundesregierung 2002 selbst das 20-Gigawatt-Ziel ausgegeben, angesichts eines schleppenden Netzausbaus und hoher Einspeisekosten aber eine Obergrenze von 15 Gigawatt festgelegt. Aktuell liefert Offshore-Wind vor den deutschen Küsten etwa 7 Gigawatt Leistung. Das neue Ausbauziel sei „ehrgeizig, aber machbar“, sagte der Gastgeber, Niedersachsens Energieminister Olaf Lies (SPD).