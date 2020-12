Coronavirus: Hoffnung in den Hotspots

Hannover /Im Nordwesten Die Nachrichten, die am Freitag aus Hannover kamen, machen Hoffnung: In den bisherigen Hotspots in Niedersachsen, den Kreisen Cloppenburg und Vechta, sind die Corona-Zahlen gegenüber dem Vortag gesunken – auf weniger als 200 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen.

Die genauen Zahlen

Nach den Zahlen des Landesgesundheitsamtes verringerte sich im Kreis Vechta der sogenannte Inzidenzwert von 226,2 auf 137,2. Allerdings vermuten Landkreis und Landesgesundheitsamt in diesem Fall einen Fehler in der Datenübertragung. Laut Landkreis-Statistik liegt der Wert im Kreis Vechta bei 170,8. Im Kreis Cloppenburg ist der Wert von 256 auf 193,3 gefallen.

Kein Landkreis und keine kreisfreie Stadt in Niedersachsen liegt damit mehr über einer Sieben-Tage-Inzidenz von 200. Bei einem Wert über 200 drohen scharfe Maßnahmen wie etwa Maskenpflicht im Unterricht ab Klasse eins und Wechselunterricht ab Klasse sieben.

Landesweit sank die Sieben-Tages-Inzidenz am Freitag auf 78,7 (Vorwoche: 94,9). Außerdem sind jetzt schon 13 der 45 Landkreise und kreisfreien Städte in Niedersachsen unter der Sieben-Tages-Inzidenz von 50, teilte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) mit.

Auch im Nordwesten gibt es über das Oldenburger Münsterland hinaus leichte Entspannung: In Wilhelmshaven sank der Inzidenzwert innerhalb von sieben Tagen von 148,5 auf 23,7, in Friesland von 96,2 auf 71,9, im Kreis Oldenburg von 93,2 auf 87,1. Stabil blieb der Wert in der Wesermarsch mit 93,7.

Allerdings geht die Entwicklung anderswo leider auch ins Negative: Im Kreis Ammerland war am Freitag ein Anstieg von 63,3 auf 100,1 zu beobachten, in der Stadt Delmenhorst von 122,5 auf 170,2. In der Stadt Oldenburg war der genaue Wert am Freitag wegen technischer Probleme nicht klar, dürfte aber leicht gestiegen sein.

Die Zahl der Neuinfektionen in Niedersachsen betrug am Freitag 1226; vor einer Woche waren es noch 1438 gewesen. 952 Covid-19-Patienten werden derzeit in Kliniken behandelt; 186 liegen auf der Intensivstation, 115 davon müssen künstlich beatmet werden. 18 weitere Todesfälle wurden am Freitag in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Seit Ausbruch der Epidemie gab es damit 1243 Corona-Tote.

Freude in Hannover

Ministerpräsident Weil freute sich über die sinkenden Zahlen. Er rief die Bevölkerung zu einer weiteren Kraftanstrengung auf. „Jetzt haben wir den Ehrgeiz, alle miteinander unter 100 zu kommen und dann unter 50“, sagte er. „Das schaffen wir nur gemeinsam. Bitte mitmachen!