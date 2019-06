Hannover /Im Nordwesten Butterkuchen und Kürbisstuten der Landbäckerei Tönjes aus Ganderkesee (Kreis Oldenburg), Kartoffelsalat von Heinemann aus Wildeshausen (Kreis Oldenburg), Bauernmettwurst der Landschlachterei Heiko Kuhlmann aus Bockhorn (Kreis Friesland), Eistee, Apfelschorle und Quittensaft der Auricher Süssmost, Matjesfilets in Öl, Bismarckhering und Sahnematjesfilets der Fokken und Müller Matjes- und Feinkostmanufaktur aus Emden sowie Thiele Tee Broken Silber und Assam Finest Leaf von Thiele und Freese aus Emden: Diese Lebensmittel sind etwas ganz Besonderes.

Zum zehnten Mal hat Ministerpräsident Stephan Weil am Montagnachmittag in Hannover herausragende Lebensmittel von Herstellern aus niedersächsischen Regionen prämiert. Die ausgezeichneten Produkte dürfen ab sofort das Label „Kulinarischer Botschafter Niedersachsen 2019“ tragen. Der SPD-Politiker überreichte die Urkunden für 60 Produkte an insgesamt 45 Lebensmittelhersteller, darunter Bäckereien, Fleischereien und Brennereien aus ganz Niedersachsen.

„Das Label steht für die herausragende Vielfalt regionaltypischer Spezialitäten und für Genuss aus unserem Land“, sagte der Ministerpräsident anlässlich der Verleihung. Der Wettbewerb um diese Auszeichnung leiste damit einen wichtigen Beitrag zur regionalen Wirtschaftsförderung. Um das Label zu erhalten, müssen sich die Produkte der Bewertung durch eine unabhängige, fünfköpfige Fachjury stellen. Alle kulinarischen Botschafter sind Lebensmittel, die in Geschmack, Aussehen, Geruch und Haptik überdurchschnittlich bewertet wurden.

Mehr Infos unter www.kulinarische-botschafter-niedersachsen.de