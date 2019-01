Hannover /Im Nordwesten Die ökologische Landwirtschaft fristet in Niedersachsen weiterhin ein Schattendasein. Obwohl nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums im vergangenen Jahr immerhin weitere 200 Bauern mit einer Fläche von mehr als 10 000 Hektar auf ökologischen Landbau umgestellt haben, bleiben sie im Agrarland Niedersachsen eine winzige Minderheit. Von den nun knapp 2000 Bio-Landwirten werden lediglich vier Prozent (100 000 Hektar) der landwirtschaftlich genutzten Fläche des Bundeslandes bewirtschaftet.

Gar keine Bedeutung hat der Ökolandbau im von der Fleischindustrie dominierten Nordwesten. Bis auf wenige Ausnahmen ist der Öko-Anteil dort sogar noch deutlich geringer als im Landesdurchschnitt. Lediglich im Landkreis Friesland (4,5 Prozent), in Emden (5,4 Prozent) und in der Wesermarsch, wo 6,5 Prozent der Fläche ökologisch bebaut werden, verfügen die Bio-Bauern über einen größeren Anteil.

Nach Angaben der Landwirtschaftskammer in Oldenburg ist der Grund für den geringen Anteil der große Grünlandanteil in der Region zwischen Ems und Weser. Die Hersteller von Biomilch seien nicht so stark auf Expansionskurs, was den Anreiz umzusteigen verringere, so Sprecher Wolfgang Ehrecke.

Ganz anders ist die Situation in Bremen. Nachdem der dortige Senat beschlossen hatte, seine Kindergärten, Schulen und Krankenhäuser Schritt für Schritt auf Bio-Verpflegung aus der Region umzustellen, ist der Anteil der Ökolandbaufläche dort auf nun 21,6 Prozent angestiegen.

20 Prozent Ökolandbaufläche ist auch das erklärte Ziel der Bundesregierung. Im Koalitionsvertrag hielten Union und SPD fest, diesen Wert bis 2030 erreichen zu wollen.

Zurückhaltender ist da die niedersächsische Landesregierung. Sie will den Anteil der Ökobetriebe bis 2025 auf rund zehn Prozent verdoppeln. Nach dem „Aktionsplan Ökolandbau Niedersachsen“ sind dafür neben der bestehenden finanziellen Förderung auch Modellregionen und Projekte im Bereich Ökolandbau und Wasserschutz geplant.