Nach Coronabedingter Pause: Kleinere Geschäfte dürfen heute wieder öffnen

Hannover /Im Nordwesten Seit Wochen haben Millionen Menschen sehnlichst darauf gewartet, wieder shoppen zu gehen. Von diesem Montag an ist es endlich wieder so weit: Bund und Länder haben beschlossen, dass kleinere Geschäfte nach der coronabedingten Schließung wieder öffnen dürfen. Doch es gibt vieles zu beachten. Hier die wichtigsten Punkte:

Welche Läden öffnen?

Nach dem Beschluss von Bund und Ländern dürfen alle Geschäfte mit einer Ladenfläche von bis zu 800 Quadratmetern wieder aufmachen. Ausgenommen von dieser Einschränkung sind Kfz- und Fahrradhändler und Buchhandlungen – sie dürfen unabhängig von ihrer Größe die Türen öffnen.

Sonderwege

In Niedersachsen dürfen auch größere Läden aufmachen, wenn sie die Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter begrenzen. Hier sei die „tatsächlich genutzte Verkaufsfläche entscheidend“, betonte Stefanie Geisler, Sprecherin des Sozialministeriums in Hannover, am Sonntag. Solche Einzelhändler müssen die Abtrennung aber unmissverständlich durchsetzen. Auch im Nordwesten haben etliche größere Geschäfte bereits entsprechende Vorkehrungen getroffen, um heute wieder starten zu können. Zudem gilt: Auch einzelne Geschäfte in Einkaufszentren können wieder öffnen, wenn sie die Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern nicht überschreiten.

Weitere Besonderheit: In einigen Bundesländern müssen sich die Verbraucher noch gedulden. In Berlin und Brandenburg etwa öffnen die Geschäfte erst am Mittwoch wieder, in Thüringen gehen die Gitter am 27. April wieder hoch.

Einschränkungen

Die Kunden werden sich auf einige Änderungen einstellen müssen, die sie aber schon vom Lebensmittelhandel kennen. Dazu zählen etwa Beschränkungen, wie viele Kunden gleichzeitig sich im Laden aufhalten dürfen. An den Eingängen könnten dafür Sicherheitsdienste kontrollieren. Schließlich gelten die Kontaktbeschränkungen, die etwa einen Abstand von mindestens 1,50 Meter empfehlen, nach dem Beschluss von Bund und Ländern mindestens bis zum 3. Mai weiter. Da Bund und Länder zudem „dringend“ empfohlen haben, in Bus und Bahnen sowie beim Einkaufen zumindest eine Alltagsmaske zu tragen, dürften im Straßenbild und in Geschäften vermehrt Masken auftauchen.

Meinungen

Zahlreiche Einzelhändler und Ketten begrüßen den Schritt. Doch es gibt auch Kritik, vor allem an der freigegebenen Ladengröße. Gerade in großen Geschäften sei es viel einfacher, die Abstandsregelungen umzusetzen, lautet das Argument. Teils wurden Gerichte wegen der Vorgaben eingeschaltet. Eilanträge gegen die Verordnungen zur Schließung von Warenhäusern haben Oberverwaltungsgerichte aber zurückgewiesen.