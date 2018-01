Hannover /Im Nordwesten Gordischer Knoten durchschlagen: Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) hat den jahrelangen erbitterten Streit um Naturschutz oder Landschaftsschutz an der sogenannten Tide-Weser beendet. Bei einem gemeinsamen Treffen im Umweltministerium erzielten die Bürgermeister von Lemwerder, Nordenham und Brake sowie verschiedene Umweltverbände, die Wasserbehörde NLWKN, die Werften und die Unternehmen in der Uferregion einen Kompromiss. „Wir werden den Interessen aller Beteiligten gerecht werden. Klar ist dabei, dass beide Schutzkategorien möglich sind“, sagte Lies der NWZ.

So werden die für die Wirtschaft oder für Anlieger wichtigen Flächen unter den flexibleren Landschaftsschutz gestellt, die anderen Teile als ökologische Funktionsräume unter den strengen Naturschutz. Im Prinzip gilt, dass beim Landschaftsschutz alles erlaubt ist, was nicht vorher verboten wird; unter Naturschutz ist alles verboten, was nicht ausdrücklich erlaubt ist.

Niedersachsen kommt damit in einem ersten Schritt der Verpflichtung nach, noch in diesem Jahr neben den Weser-Räumen über 300 weitere Regionen als Natura-2000-Gebiete der EU zu melden. Sonst drohen Strafzahlungen in Millionenhöhe. Eine Mammutaufgabe für Umweltminister Lies, der deutliche Kritik an seinem Amtsvorgänger Stefan Wenzel (Grüne) übt. „Von der vorherigen Hausspitze wurde der Eindruck vermittelt, dass nur Naturschutz möglich sei. Das hat nur Misstrauen geschaffen und Zeit gekostet“, bedauert Lies. Damit soll Schluss sein.

„Ökologische und ökonomische Interessen müssen sich nach meiner festen Überzeugung nicht widersprechen“, lautet die neue Linie von Umweltminister Lies: „Wir schützen die Natur und machen die Entwicklung der Maritimen Wirtschaft möglich.“ Experten werden jetzt die Vereinbarungen in genaue Pläne übersetzen.