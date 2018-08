Hannover /Im Nordwesten Die Preissteigerungen auf dem Immobilienmarkt in Niedersachsen setzen sich fort. Das ist das zentrale Ergebnis des aktuellen Preisspiegels des Immobilienverbandes Deutschland (IVD), Region Nord, der in Hannover vorgestellt wurde.

Im IVD-Nord-Preisspiegel werden die aktuellen Immobilienkauf- und Mietpreise für rund 115 norddeutsche Städte erfasst. Über den gesamten Durchschnitt der untersuchten Städte Niedersachsens sind die Preise für Baugrundstücke (für Ein- und Zweifamilienhäuser), freistehende Einfamilienhäuser sowie Reihenhäuser und Doppelhaushälften jeweils um sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Eigentumswohnungen haben sich im Landesdurchschnitt um sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr verteuert.

Die Preise für Baugrundstücke, Einfamilienhäuser, Reihenhäuser und Eigentumswohnungen sind in den meisten großen Städten Niedersachsens gestiegen. Dabei liegen die Preissteigerungen in der Landeshauptstadt Hannover ähnlich hoch wie der niedersächsische Landesdurchschnitt. „Der Gesamtmarkt Niedersachsen ist jedoch traditionell differenziert zu betrachten – jenseits der großen Städte, Ballungszen­tren und attraktiven Ferienregionen ist in der Fläche vorwiegend mit Preisstabilität oder auch schon mal mit Preisrückgängen zu rechnen“, erklärte IVD-Sprecher Peter-Georg Wagner bei der Vorstellung des Immobilienpreisspiegels 2018 in Hannover.

Wer in Niedersachsen neu bauen möchte, muss mit sehr unterschiedlichen Kaufpreisen für baureifes Land rechnen. Laut IVD Nord kostete der Quadratmeter baureifes Land in der Landeshauptstadt im vergangenen Jahr, je nach Wohnlage, zwischen 300 und 570 Euro. Im Landkreis Hannover liegen die Verkaufspreise für Baugrundstücke für freistehende Einfamilienhäuser zwischen 100 und 200 Euro pro Quadratmeter. Weitere vom IVD Nord ermittelte Preise: Baugrundstücke für freistehende Einfamilienhäuser in guter Lage erzielen in Oldenburg 360 Euro pro Quadratmeter, in Osnabrück 255 Euro, in Braunschweig 280 Euro, in Delmenhorst 180 Euro, in Hameln 165 Euro, in Lüneburg 250 Euro, in Peine 150 Euro, in Salzgitter 90 Euro, in Verden 150 Euro, in Wilhelmshaven 140 Euro und in Wolfsburg 230 Euro pro Quadratmeter. Im Durchschnitt aller vom IVD Nord beobachteten Städte in Niedersachsen haben sich die Preise für Baugrundstücke um rund sechs Prozent verteuert.

In Niedersachsen werden die höchsten Preise für ländlich gelegene Bestandsimmobilien im Kreis Harburg bezahlt – was auch der Nähe zur Metropole Hamburg geschuldet ist. Ein freistehendes Einfamilienhaus mit gutem Wohnwert kostet hier durchschnittlich etwa 380 000 Euro. Im benachbarten Landkreis Lüneburg kosten vergleichbare Objekte rund 280 000 Euro. In der Stadt Lüneburg werden 420 000 Euro für ein ähnliches Einfamilienhaus verlangt.

Für ein freistehendes Einfamilienhaus in guter Lage und mit guter Ausstattungsqualität (guter Wohnwert) wird in Oldenburg 380 000 Euro und in Osnabrück 300 000 Euro erzielt, in Braunschweig 420 000 Euro, in Celle 180 000 Euro, in Delmenhorst 270 000 Euro, in Göttingen 375 000 Euro, in Hameln 230 000, in Hildesheim 250 000 Euro, in Nienburg 280 000 Euro, in Salzgitter 220 000 Euro, in Wilhelmshaven 250 000 und in Wolfsburg 290 000 Euro.

In nahezu allen Großstädten (ab 100 000 Einwohner) und vielen großen Städten in Niedersachsen haben die Verkaufspreise für freistehende Einfamilienhäuser weiter angezogen. Die durchschnittlichen Preissteigerungen liegen oftmals zwischen fünf und knapp zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Preise für Einfamilienhäuser haben sich im Durchschnitt aller vom Immobilienverband beobachteten Städte in Niedersachsen um rund sechs Prozent gesteigert.