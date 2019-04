Hannover /Im Nordwesten Knusperflakes, Haselnuss, Vollmilch, Joghurt und Nugat – fünf Schokoladensorten stehen zur Auswahl. Drei Lieblingssorten dürfen sich Besucher der Hannover Messe am „Schok-O-Maten 4.0“ des Oldenburger Informatikinstituts Offis aussuchen. Kurze Zeit später legt der Robotergreifarm auch schon los und die einzelnen Schokotäfelchen in einen kleinen blau-weißen Karton, schiebt die Schachtel noch fix zu und fertig. Auftrag ausgeführt, Dr. Frank Oppenheimer, Offis-Bereichsleiter Produktion, lächelt zufrieden und betont: „Unser Modell demonstriert, wie Fabriken in Zukunft Einzelstücke automatisiert anfertigen und wie Mensch und Maschine zusammenarbeiten können. Der Roboterarm eignet sich beispielsweise, um Menschen sehr monotone Arbeiten abzunehmen oder wenn mit Stoffen gearbeitet wird, von denen Gesundheitsgefahren ausgehen“, erklärt Oppenheimer. Letzteres ist bei Schokolade eher nicht der Fall, es sei denn, man betätigt den „Schok-O-Maten 4.0“ zu häufig und übertreibt es mit dem Schokoladenkonsum.

25 aus dem Nordwesten

Doch dafür ist es auf der Hannover Messe viel zu spannend, haben die 25 Unternehmen und Forschungseinrichtungen aus dem Oldenburger Land und Ostfriesland sowie die übrigen knapp 6500 Aussteller aus 75 Ländern der am Montag eröffneten weltgrößten Industrieschau in Niedersachsens Landeshauptstadt viel zu viel zu bieten. Gleich nebenan, ebenfalls am Niedersachsen-Stand A08 in Halle 2, präsentiert der Oldenburger Informatiker Cornelius Ludmann das Ergebnis zehnjähriger Forschungsarbeit. Die aus der Uni Oldenburg hervorgegangene Start-up-Firma Conlytics hat ein Softwaresystem entwickelt, das branchenübergreifend Daten in Echtzeit analysiert. Verschiedene Auswertemodule können miteinander kombiniert werden, um eingehende Daten beispielsweise aus Maschinen oder Windkraftanlagen nach den Wünschen des Kunden zu analysieren. „Die Ergebnisse landen dann zum Beispiel als Nachricht auf einem mobilen Endgerät oder dienen unmittelbar zur Steuerung technischer Anlagen“, erklärt Geschäftsführer Ludmann und fügt hinzu: „Durch die ständige Datenanalyse ist es möglich, etwa in der Automobilfertigung oder in der Papier- und Kartonfabrik in Varel alle Geräte und Maschinen dauerhaft zu kontrollieren und sehr frühzeitig Hinweise darauf zu bekommen, wann ein Maschinenteil ausgetauscht werden muss. So lassen sich Ausfälle in der Produktion vermeiden beziehungsweise reduzieren“, wirbt Ludmann für sein „Universelles Betriebssystem für die Datenstromverarbeitung“, das brandneu auf dem Markt ist.

Brandneu ist auch, was der Bereich Technik/Maschinenbau/Produktionsplanung der Hochschule Emden/Leer auf der Hannover Messe präsentiert. Zwei aus schwarzen und roten Spielbausteinen und Mini-Motoren gefertigte Modelle zeigen den Schritt von Industrie 3.0 zu 4.0. Fällt im „alten“ System auch nur eine Komponente aus, ginge in der Fabrik gar nichts mehr. „Unser Produktionssystem 4.0 zeichnet sich dadurch aus, dass jede Komponente alles kann und somit immer in der Lage ist, einzuspringen, falls eine Maschine ausfällt“, erklärt Mit-Entwickler Jan Vogt, der Wirtschaftsingenieurwesen an der Hochschule Emden/Leer studiert.

Jahrzehnte dabei

Ebenfalls aus Ostfriesland und bereits seit mehr als einem halben Jahrhundert auf der Messe vertreten ist die Rolf Janssen GmbH. Die Elektrotechnischen Werke aus Aurich präsentieren nicht nur, wie ihre Schaltanlagen Energie verteilen, sondern die Mitarbeiter vor Ort „knüpfen ständig neue Kontakte“, freut sich Willm Janssen, Abteilungsleiter Energietechnik. „Das ist für uns immens wichtig“, sagt Janssen und hätte sicherlich Zuspruch von Bundeskanzlerin Angela Merkel erhalten, wenn sie denn am Morgen den Stand der Auricher Firma besucht hätte. Denn bei aller Automatisierung und Robotik – für Merkel steht fest, dass der Mensch auch in Zukunft im Mittelpunkt bleibt – er benötige aber eine andere Ausbildung. Wie die aussehen kann, wird auf der Hannover Messe noch bis Freitag gezeigt.