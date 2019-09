Hannover /Im Nordwesten Käme es zu einem ungeregelten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union (EU), wäre die Weser-Ems-Region besonders betroffen. Laut einer Bertelsmann-Studie steht Niedersachsen auf einer Skala zur wirtschaftlichen Betroffenheit durch den Brexit auf Rang vier nach Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen.

Innerhalb Niedersachsens würde der Brexit wiederum den Nordwesten am stärksten treffen, hieß es am Montag aus dem Europa-Ministerium in Hannover. „Da spielen die Hafenanbindungen und die Fischerei eine entscheidende Rolle“, erklärt Christoph Pohlmann, Leiter der Europa-Abteilung im Ministerium. „Der Fischfang ist in Niedersachsen untrennbar mit der Küste verbunden. Die drohenden Brexit-Konsequenzen für diesen Bereich dürfen wir nicht unterschätzen“, warnt auch Europaministerin Birgit Honé (SPD) mit sorgenvollem Blick auf die Hochseefischerei. Jüngste Erkenntnisse ließen befürchten, dass nach einem harten Brexit deutsche Hochseetrawler in britischen Hoheitsgewässern nicht mehr fischen dürften.

Küstenfischern droht Verlust der Existenzgrundlage

Im schlimmsten Fall droht den rund 350 Küstenfischern, die bis zu 80 Prozent ihrer Fänge aus der britischen Wirtschaftszone fischen, also der Verlust ihrer Existenzgrundlage. „Hinzu kommen die noch nicht absehbaren Folgen für die fischverarbeitenden Betriebe“, fügt Honé hinzu.

Ansonsten sieht die SPD-Politikerin Niedersachsen vor dem bislang für den 31. Oktober vorgesehenen Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU auf den Brexit gut vorbereitet. Auf europäischer, Bundes- und Landesebene seien alle Notfallmaßnahmen für den Fall eines ungeregelten Brexit noch einmal angepasst worden. Niedersachsen habe viele offene Fragen etwa bei der Kontrolle von Lebensmitteleinfuhren aus Großbritannien, beim Hafenmanagement oder der Arzneimittelversorgung sehr zufriedenstellend beantwortet.