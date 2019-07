Hannover /Im Nordwesten Eine „Konjunkturentwicklung unter langjährigem Durchschnitt“ stellen die Industrie- und Handelskammern Niedersachsen (IHKN) in ihrer aktuellen Umfrage unter knapp 2000 Unternehmen in Niedersachsen fest. Doch das Oldenburger Land trotzt diesem Abwärtstrend. So hat die Konjunktur im Oldenburger Land im zweiten Quartal 2019 leicht angezogen. Fast 43 Prozent der befragten Unternehmen bewerten die aktuelle Lage als gut. Das sind rund acht Prozentpunkte mehr als im ersten Quartal. Der Anteil derjenigen, die die Lage als schlecht bezeichnen, blieb mit sieben Prozent konstant. Das geht aus aktuellen Befragungen der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer unter rund 450 Unternehmen hervor. Demnach steigt der IHK-Konjunkturklimaindex, der die Stimmung der regionalen Wirtschaft wiedergibt, sogar um fast drei Zähler auf 114,5 Punkte.

Ähnlich gute Nachrichten verlauten auch aus Ostfriesland. „Die Wirtschaft in unserem IHK-Bezirk ist und bleibt stabil. Die Geschäftslage wird von den Unternehmen mehrheitlich gut bis befriedigend bewertet“, sagt der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg, Torsten Slink. 24 Prozent der mehr als 200 befragten Unternehmen aus der Industrie, dem Einzel- und dem Großhandel, der Dienstleistungsbranche sowie aus dem Verkehrssektor meldeten eine „gute Geschäftslage“. 69 Prozent äußerten sich „zufrieden“ und nur sieben Prozent hielten die wirtschaftliche Lage für „schlecht“.

In der Region Osnabrück, Emsland und Grafschaft Bentheim indes deckt sich die Entwicklung der konjunkturellen Lage grundsätzlich mit der Entwicklung auf Landesebene. „Auch in der Region liegt der IHK-Konjunkturklimaindex unter dem langjährigen Durchschnitt, nachdem er im Vergleich zur vorherigen Umfrage um elf Punkte auf nun 101 Zähler gesunken ist. Beide Komponenten des Konjunkturklimaindex, die Geschäftslage und die Geschäftserwartungen, geben deutlich nach“, beklagt Christian Weßling, Projektleiter Wirtschaftspolitik bei der IHK Osnabrück, Emsland und Grafschaft Bentheim.