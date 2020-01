Hannover /Im Nordwesten Die Mietpreisbremse verfehlt in Niedersachsen offenbar ihre Wirkung. Das im Jahr 2016 in 19 niedersächsischen Kommunen eingeführte Instrument sollte eigentlich verhindern, dass die Preise für Mietwohnungen ungebremst durch die Decke gehen. Doch die Bilanz nach mehr als drei Jahren fällt bescheiden aus, wie aus einer Anfrage der FDP-Fraktion im niedersächsischen Landtag hervorgeht. „In allen Kommunen, in denen die Mietpreisbremse gilt, sind aufgrund des sehr hohen Drucks auf dem Mietwohnungsmarkt die Mieten seit 2016 weiter gestiegen“, heißt es wörtlich in der Antwort des Bauministeriums von Minister Olaf Lies (SPD) aus Sande im Kreis Friesland.

Geltung bei uns Im Nordwesten gilt die Mietpreisbremse in den Städten Oldenburg, Leer und Vechta sowie auf den sieben Ostfriesischen Inseln Borkum, Juist, Norderney, Baltrum, Langeoog, Spiekeroog und Wangerooge.

Auch in Oldenburg lassen sich Wirkungen der Mietpreisbremse laut Stadtsprecher Reinhard Schenke „nur schwer nachweisen“. Die Stadt habe aber durch eine „starke Investitionstätigkeit und eine hohe Quote von bezahlbarem Wohnraum bei Neubauprojekten“ zusätzlich einiges getan, um den Anstieg von Mieten zu bremsen.

Die Mietpreisbremse wurde im Sommer 2015 vom Bund eingeführt und Anfang 2019 verschärft. In Niedersachsen sollte sie zunächst befristet bis Ende November 2021 gelten. Sie sieht vor, dass die Miete bei neuen Verträgen nicht mehr als zehn Prozent über der „ortsüblichen Vergleichsmiete“ liegen darf. Das gilt aber nur für „Gebiete mit angespanntem Wohnungsmarkt“, die die Bundesländer festlegen.

Die wohnungsbaupolitische Sprecherin der FDP-Landtagsfraktion, Susanne Schütz, wirft Minister Lies vor, „Regelungen nach dem Prinzip Hoffnung“ vorzugeben.

Bauminister Lies indes verteidigt die Mietpreisbremse, auch wenn sie „kein Allheilmittel“ sei. „Dennoch ist und bleibt die Mietpreisbremse für mich ein wichtiges Instrument, um schlimme Auswüchsen und Mietwucher etwas entgegensetzen zu können“, betont der Minister auf NWZ-Nachfrage und fordert, „die Mietpreisbremse noch weiter zu verschärfen“. Denn die Preise auf dem Wohnungsmarkt würden sich in absehbarer Zeit „nicht spürbar entspannen“.