Hannover /im Nordwesten Niedersachsen kämpft nach wie vor mit großen Nährstoffüberschüssen auf seinen Feldern. Sieben Landkreise überschreiten bei der Wirtschaftsdüngerbilanz die Obergrenze für Stickstoff und die künftig geltende Grenze für Phosphat. Das ist das Fazit des am Mittwoch vorgestellten Nährstoffberichts, den die Landwirtschaftskammer im Auftrag des Agrarministeriums erstellt hat. Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) kündigte an, in besonders belasteten Regionen werde das Land „Risikogebiete“ ausweisen. Dort sollen die Landwirte intensiver überprüft und beraten werden. Umweltverbände forderten die Reduzierung der intensiven Tierhaltung und einen Masterplan für sauberes Wasser.

Erstmals wurden in dem Nährstoffbericht die neuen Richtwerte der neuen Düngeverordnung vom 26. Mai 2017 berücksichtigt. Dem Bericht zufolge sank zwar die Menge von Gülle und Mist aus der Haltung von Rindern, Schweinen, Hühnern und Schafen zwischen Juli 2016 und Ende Juni 2017 leicht und betrug 47,7 Millionen Tonnen. Grund ist, dass weniger Tier gehalten werden. Da aber nach der neuen Düngeverordnung auch die Gärreste aus Biogasanlagen in der Nährstoffbilanz berücksichtigt werden müssen, hat sich die Wirtschaftsdüngermenge insgesamt im Vergleich zum vorherigen Berichtszeitraum von 58,7 auf 59,3 Millionen Tonnen erhöht.

Der Stickstoffüberschuss betrug 68.000 Tonnen, der Überhang an Phosphor rund 30.000 Tonnen. Die Überdüngung hat Folgen für die Wasserqualität. So haben infolge des Stickstoffüberschusses mittlerweile 50 Prozent der Grundwasser-Gütemessstellen des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) Nitratkonzentrationen von mehr als 50 Milligramm pro Liter. Nur zwei Prozent der Oberflächengewässer sind in einem guten Zustand. Alle natürlichen Seen und alle Übergangs- und Küstengewässer verfehlen die Ziele der europäischen Wasserrahmenrichtlinie.

„Hier gibt es nichts zu beschönigen. Die neuen Bewertungen führen uns allen vor Augen, dass wir zu viel Stickstoff und Phosphat im Nährstoffkreislauf haben“, sagte Agrarministerin Otte-Kinast. Die Vorgaben der neuen Düngeverordnung müssten konsequent umgesetzt werden. Sie kündigte an, das Land werde sogenannte „Risikogebiete“ in Regionen ausweisen, wo das Wasser besonders mit Phosphat und Nitrat belastet sei. Die Maßnahmen, die in diesen Gebieten greifen sollen, werden derzeit noch mit dem Umweltministerium beraten. Otte-Kinast nannte verstärkte Analysen des Wirtschaftsdüngers sowie Bodenproben als Beispiel. Landwirte, die weiter durch schlechte Praxis und Gülleüberschüsse auffallen, sollen eine Beratung bekommen - fruchtet die nicht, müssen die Bauern mit Sanktionen rechnen. „Irgendwann wird man mal sagen müssen: Keine Fläche - keine Tiere. Oder weniger Tiere“, so Otte-Kinast.

Umweltverbände forderten die Reduzierung der intensiven Tierhaltung und ein Masterplan für sauberes Wasser. Eine gemeinsame Erklärung von Greenpeace, Nabu und Bund für Umwelt- und Naturschutz (Bund) verwies darauf, dass laut Nährstoffbericht allein aus der Region Weser-Ems drei Millionen Tonnen Gülle, Hühnertrockenkot und Gärreste wegtransportiert werden mussten, da es keine ausreichende Fläche für die Ausbringung gebe. „Der Umfang der Tierhaltung muss wieder an die vor Ort zur Verfügung stehende landwirtschaftliche Fläche angepasst werden“, fordern die Verbände.

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft nannte die Nitratkonzentration im Grundwasser alarmierend. „Doch anstatt das Problem an der Wurzel zu packen und den Tierbestand deutlich und der Ackerfläche entsprechend zu reduzieren, wird tonnenweise Gülle in andere Bundesländer exportiert“, kritisierte Verbandschef Martin Weyand.

Der Landwirtschaftsexperte der FDP-Landtagsfraktion, Hermann Grupe, warnte dagegen, das Bemühen um eine bessere Wasserqualität dürfe nicht zu einem Höfesterben durch ausufernde Bürokratie führen. Mit der Düngeverordnung würden den Landwirten zum Teil völlig sinnlose Auflagen gemacht. Insbesondere kleinere Betriebe würden dadurch direkt in die Aufgabe der Tierhaltung getrieben.