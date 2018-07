Hannover Zwar ist die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland im ersten Halbjahr um 3,3 Prozent auf rund 9900 weiter zurückgegangen. Aber die Zahl der durch die Insolvenz ihres Arbeitgebers betroffenen Beschäftigten ist um 18,8 Prozent auf 120 000 kräftig gestiegen. Das hat die Wirtschaftsauskunftei Creditreform am Mittwoch in Düsseldorf berichtet.

Neben den Pleiten von Kleinstunternehmen rutschten demnach zunehmend auch größere mittelständische Unternehmen mit mehr Mitarbeitern in die Insolvenz. So erhöhten sich die Insolvenzzahlen bei mittelständischen Unternehmen mit Jahresumsätzen zwischen fünf und 25 Millionen Euro um 10,8 Prozent.

Bei den größeren Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 50 Millionen Euro stieg die Zahl der Pleiten sogar um 66,7 Prozent an. Die Verbraucherinsolvenzen gingen gleichzeitig um 4,9 Prozent auf 34 300 zurück. Die Zahl der Insolvenzen insgesamt sank um 3,8 Prozent auf 56 100.

Bezogen auf den Unternehmensbestand gehen deutschlandweit die meisten Firmen im Bundesland Bremen in die Insolvenz. Statistisch betrachtet mussten dort im ersten Halbjahr 2018 insgesamt 98 von 10 000 Unternehmen Insolvenz beantragen. Bremen liege damit einsam an der Spitze, teilte die Wirtschaftsauskunftsdatei Creditreform am Mittwoch mit.

Das ist deutlich mehr als der Bundesdurchschnitt von 61 Betrieben, dem Niedersachsen bei der Zahl der Insolvenzen exakt entspricht.

Statistisch am niedrigsten ist das Pleiterisiko mit 39 Unternehmen in Baden-Württemberg. Vor dem Schlusslicht Bremen liegen Nordrhein-Westfalen (89) und Berlin (87).