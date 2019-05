Pflegekammer kritisiert „Verdi“-Vorstoß

Pflegekammer-Präsidentin Sandra Mehmecke sagt zum „Verdi“-Vorschlag: „Die Errichtung der Pflegekammer Niedersachsen war eine politische Entscheidung und wurde vom Landtag beschlossen. Die Diskussion um Alternativen gehört ebenfalls dahin. Wir konzentrieren uns einzig auf unsere eigentliche Aufgabe: Die Situation der Pflegenden in Niedersachsen zu verbessern und so die Versorgung der Menschen in diesem Land langfristig sicherzustellen.“