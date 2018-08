Jeder Fünfte hat Wurzeln im Ausland

Hannover Der Anteil der Niedersachsen mit Migrationshintergrund ist weiter gestiegen. In dem Flächenland hatte 2017 etwas mehr als jeder fünfte Einwohner Wurzeln im Ausland – in Bremen fast jeder dritte. Das geht aus Zahlen hervor, die das Statistische Bundesamt am Mittwoch veröffentlichte. Demnach hatten in Niedersachsen im Vorjahr 21,1 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. 2016 hatte die Quote bei 19,6 Prozent gelegen. Bundesweit lag 2017 der Anteil bei 23,4.

Eine Person hat bei der Statistik einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurde.