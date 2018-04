Keine Spekulation bei Wäldern

Hannover Niedersachsens Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) will die Waldgebiete der Landesforsten erhalten oder sogar wachsen lassen. „Unsere Landeswaldflächen werden nicht zum Spekulationsobjekt“, sagte sie. Ein Großteil der niedersächsischen Waldflächen ist in Privatbesitz. Nur 28 Prozent gehören den Landesforsten, 59 Prozent sind in privater Hand. Die Wälder bedecken eine Fläche von landesweit gut 1,2 Millionen Hektar, nur in Bayern und Baden-Württemberg sind es mehr.

Laut Bundeswaldinventur von 2012 habe die Gesamtwaldfläche in Niedersachsen seit 2002 um 12 000 Hektar zugenommen, teilte eine Sprecherin des Landwirtschaftsministeriums mit. Das sei der bundesweite Spitzenplatz. Der Zuwachs sei auch durch Projekte der Landesforsten zur Aufforstung von Öd- und Grünlandflächen entstanden.

Die Verkaufspreise sind unterdessen gesunken. Bei Waldverkäufen ab einem Hektar sei der mittlere Kaufpreis 2016 um etwa vier Prozent auf 1,25 Euro pro Quadratmeter zurückgegangen, sagte die Sprecherin.