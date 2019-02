Abschuss von Wölfen genehmigt

Hannover /Kiel In Niedersachsen und in Schleswig-Holstein wurden am Donnerstag jeweils ein Wolf zum Abschuss freigegeben. In Niedersachsen ist es das zweite Mal, dass ein Wolf legal getötet werden darf. Umweltminister Olaf Lies (SPD) habe bereits vor einer Woche die Genehmigung erteilt, den Rüden aus dem sogenannten Rodewalder Rudel zu töten. Das niedersächsische Umweltministerium bestätigte diese Meldung am Donnerstag. Lies habe wegen zweifelsfrei nachgewiesener Risse von Rindern die „Erteilung einer Ausnahmegenehmigung zur Entnahme des Rüden“ abgezeichnet. Die Ausnahme sei zur Abwendung von Schäden in der Weidewirtschaft erforderlich.