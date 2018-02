Tarifstreit erreicht Atomkraftwerke

Hannover /Kleinensiel Im Tarifstreit mit Eon und anderen Energieunternehmen erhöhen die Gewerkschaften IG BCE und „Verdi“ den Druck. Die Beschäftigten in den Atomkraftwerken Unterweser (Kleinensiel/Landkreis Wesermarsch), Grohnde und Stade seien am kommenden Montag zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen, teilte die IG BCE mit. Insgesamt gehe es um rund 600 Beschäftigte, die Sicherheit in den Anlagen bleibe gewährleistet. Das Kraftwerk Unterweser sei im sogenannten Nichtleistungsbetrieb, Stade sei im Rückbau.