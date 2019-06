Hannover „Herz und Motor unserer wirtschaftlichen Entwicklung“ – so hat Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann am Dienstag Mittelstand und Handwerk bezeichnet. Damit das Herz störungsfrei schlägt und der Motor nicht stottert, hat der CDU-Politiker am Dienstag in Hannover das „Handlungskonzept Mittelstand und Handwerk vorgestellt“, für das das Kabinett zuvor grünes Licht gegeben hatte.

Was etwas sperrig klingt, ist mit konkreten Inhalten hinterlegt, um den wirtschaftlichen Aufschwung in diesem Sektor zu beflügeln. So stehen in den Jahren 2019 bis 2021 jährlich fünf Millionen Euro, also 15 Millionen Euro insgesamt, zur Verfügung, um über den Digitalbonus Niedersachsen etwa Investitionen in dringend benötigte Hard- und Softwareausstattungen sowie in den Ausbau der IT-Sicherheit zu fördern. Pro Betrieb kann laut Althusmann eine Anschubfinanzierung in Höhe von 10 000 Euro ausgezahlt werden. Gleichzeitig kündigte der Minister an, im dritten Quartal dieses Jahres eine Gründungsprämie in Höhe von ebenfalls 10 000 Euro pro Handwerksbetrieb zu realisieren und bekräftigte sein Vorhaben, noch in diesem Jahr eine sogenannte Clearingstelle einrichten zu wollen. Hier sollen neue gesetzliche Regelungen vor deren Erlass auf mögliche bürokratische Belastungen für die mittelständische Wirtschaft überprüft werden. Weitere Ziele sind, kostenfreie Aufstiegsfortbildungen zu ermöglichen, den Austausch zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu verbessern, die Unterrichtsversorgung an den Berufsschulen zu verbessern und die Betriebe bei den Stromkosten zu entlasten. „Wir wollen in allen Ressorts der Landesregierung Mittelstand und Handwerk gezielt stärken“, betonte Althusmann und hob hervor, dass als zentrale Interessengruppen des Mittelstandes die Unternehmerverbände Niedersachsen (UVN), die IHK Niedersachsen, die Landesvertretung der Handwerkskammern Niedersachsen und die Unternehmensverbände Handwerk Niedersachsen eingebunden gewesen seien, um das nun vorliegende Konzept zu erarbeiten.

UVN-Hauptgeschäftsführer Volker Müller rief dazu auf, sich ein Beispiel an den Niederländern zu nehmen. „Wir fordern schon lange schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren. Man kann niemandem erklären, warum die Niederländer ihre Autobahnen in der Hälfte der Zeit bauen“, sagte Müller.