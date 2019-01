Hannover Die Wirtschaft und der Arbeitsmarkt in Niedersachsen werden sich nach einer Prognose der Norddeutschen Landesbank 2019 weiter positiv entwickeln, allerdings weniger stark als in den Vorjahren. Für das Gesamtjahr geht die NordLB nach ihrer am Mittwoch vorgestellten Prognose von einem Wirtschaftswachstum von 0,8 Prozent aus – nach 1,0 Prozent im Vorjahr und 2,5 Prozent in 2017.

Die Prognose fällt damit geringer aus als für Deutschland, wo von einem Wachstum von 1,3 Prozent ausgegangen wird. Insbesondere die Probleme der Automobilindustrie dämpften zuletzt die Wirtschaftsdaten im Autoland Niedersachsen.

Hauptrisiken für die Entwicklung sieht die NordLB im Handelskonflikt zwischen den USA und China, dem Budgetstreit zwischen Italien und der EU sowie in einem befürchteten harten Brexit mit einem Austritt Großbritanniens aus der EU am 29. März ohne vertragliche Regelung. Wichtigste Stütze für eine weiterhin positive, wenn auch moderatere Wirtschaftsentwicklung in Niedersachsen und Deutschland ist die Binnenwirtschaft mit einem privaten Konsum, der durch hohe Tarifabschlüsse gestützt wird. Auch in der Autoindustrie, der die Umstellung auf ein neues Abgastestverfahren zu schaffen machte, rechnet die NordLB im ersten Halbjahr 2019 mit einer Normalisierung des Geschäfts.

Verstärkt hatten der Wirtschaft in Niedersachsen im Laufe des vergangenen Jahres Absatzrückgänge zu schaffen gemacht, die Industrie büßte deutlich an Dynamik ein. Ein Umsatzplus verbuchten unter den großen Industriebranchen noch die Chemie, der Maschinenbau und Papier- und Pappehersteller. Die übrigen Branchen verbuchten Rückgänge oder nur ein minimales Wachstum. Weiterhin auf Wachstumskurs befand sich das Baugewerbe.