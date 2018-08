Hannover Das Land Niedersachsen erhöht den Druck auf den Auricher Windenergieanlagenhersteller Enercon, sich gemeinsam mit Gewerkschaftsfunktionären und Vertretern der Landesregierung an einen Tisch zu setzen, um den geplanten Stellenabbau bei Enercon abzuwenden. Nach einem Gespräch mit Mitarbeiter- und Gewerkschaftsvertretern forderte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) die Konzernleitung am Mittwoch in Hannover auf, Verantwortung für ihre Beschäftigten zu übernehmen. „Es ist üblich, dass ein Konzern für seine Mitarbeiter einsteht, unabhängig davon, in welchen Teilen des Unternehmens diese beschäftigt sind.“

Enercon hatte Anfang August angekündigt, dass bei Zulieferbetrieben, die exklusiv für das Unternehmen produzieren, 835 Stellen gestrichen werden sollen, darunter in Westerstede, Haren, Emden und Aurich. Da der Windenergieanlagenhersteller sich für diese Zulieferer nicht zuständig fühlt, war er Gesprächen mit Arbeitnehmervertretern und der Politik ferngeblieben.

Dass bei Enercon jetzt so getan werde, als ob die einen Teile des Unternehmens nichts mit dem Kernunternehmen in Aurich zu tun hätten, sei nicht akzeptabel, so der Ministerpräsident. Ebenso sei es nicht hinnehmbar, dass die Konzernspitze sich bislang Gesprächen sowohl mit dem niedersächsischen Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) als auch mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) verweigert habe. Das Unternehmen sei gut beraten, die „langjährige, sehr bewährte Partnerschaft“ mit dem Land Niedersachsen fortzusetzen, sagte Weil – auch mit Blick darauf, dass in den vergangenen Jahren rund fünf Millionen Euro an Landes-Subventionen an den Konzern geflossen sind.

Wirtschaftsminister Althusmann erneuerte unterdessen sein Gesprächsangebot und sagte vor dem Parlament in Hannover, dass er die Konzernleitung um einen Gesprächstermin für kommende Woche gebeten habe. Althusmann plädierte für eine faire Behandlung der Enercon-Mitarbeiter. Konzernleitung und Arbeitnehmervertreter müssten gemeinsam über Übergangslösungen wie etwa Kurzarbeit sprechen, um die Zeit zu überbrücken, bis politische Maßnahmen in Berlin griffen, damit die Konjunktur in der Windenergiebranche wieder anziehe. Es gehe darum, eine „Talsohle“ von etwa zwölf bis 18 Monaten zu überbrücken.