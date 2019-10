Hannover /Korbach /Oldenburg Die mit Keimen belasteten Wurstwaren der hessischen Firma Wilke haben möglicherweise auch in Niedersachsen Krankheiten verursacht.

Ein Sprecher des Landesgesundheitsamtes sagte am Dienstag in Hannover, es seien drei Fälle bekannt, in denen ein Listerientyp nachgewiesen wurde, der mit hoher Wahrscheinlichkeit im Zusammenhang mit dem hessischen Wurstbetrieb steht. Die Keime seien genetisch eng mit den Listerien verwandt, die in Waren der Firma Wilke nachgewiesen wurden. Mehr als 1000 Firmen in Niedersachsen stehen auf den Lieferlisten der Firma.

Auch an den Ikea-Standort in Oldenburg sind Wurstwaren der hessischen Firma Wilke geliefert worden. Dies bestätigte das Einrichtungsunternehmen. Alle 53 Ikea Einrichtungshäuser in Deutschland seien mit Aufschnitt-Wursterzeugnissen der Firma Wilke beliefert worden, erklärte eine Pressesprecherin von Ikea am Dienstag.

Am 2. Oktober sei das Unternehmen vom Großhändler über die Schließung des nordhessischen Wurstherstellers informiert worden. Man habe den Verkauf aller Produkte des Herstellers umgehend gestoppt. Betroffen war ausschließlich Wurst-Aufschnitt im Restaurantbereich. Das übrige Fleisch- und Wurstwaren-Sortiment stamme von anderen Lieferanten – also auch die Wurst im beliebten Hot-Dog oder die Köttbullar.

Besucher des Ikea-Restaurants müssen sich indes keine Sorgen mehr um den Aufschnitt auf ihrem Brötchen machen: Wie Ikea mitteilt, wurde mittlerweile ein anderer Lieferant für den Aufschnitt gefunden. Die aktuelle Ware sei unbedenklich.

