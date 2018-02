Hannover Immer mehr Menschen in Niedersachsen und Bremen werden wegen einer Depression medizinisch behandelt. Die Zahl der Betroffenen sei zwischen 2006 und 2016 um 40 Prozent drastisch gestiegen, teilte die KKH Kaufmännische Krankenkasse unter Berufung auf eine Auswertung ihrer Versichertendaten mit. Bundesweit sei die Tendenz entsprechend.

Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) werden nach Angaben der Krankenkasse Depressionen im Jahr 2030 in den Industrieländern die am häufigsten verbreitete Krankheit sein.