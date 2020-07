Kunden wollen Rabatte

Hannover Das Geschäft des Einzelhandels in Niedersachsen und Bremen bleibt nach Einschätzung des Handelsverbands durch Corona weiterhin getrübt. Kunden würden vor allem durch Rabatte und Schnäppchen angezogen, sagte Mark Alexander Krack, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Niedersachsen-Bremen, am Dienstag in Hannover. „Der Verbraucher ist nach wie vor sehr preissensibel“, sagte er.

Seit Wiedereröffnung der Geschäfte wachse die Zahl der Kunden zwar langsam an. Trotzdem sei die Lage noch „deutlich schlechter“ als vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Es gebe keine genauen Zahlen, inwieweit der Einzelhandel die Senkung der Mehrwertsteuer um drei Punkte auf 16 Prozent zum 1. Juli an die Kunden weitergebe, sagte Krack. Seinem Eindruck nach tue sich der Lebensmittelhandel damit leichter als andere Händler, die unter der Schließung gelitten hätten.