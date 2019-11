Hannover Ende November dürften wieder zahlreiche Schnäppchenjäger unterwegs sein, denn Händler und Shops mit vermeintlich günstigen Angeboten und hohen Rabatten zum „Black Friday“ oder „Cyber Monday“ locken.

Die Freude über das vermeintliche Schnäppchen währt aber nur kurz, wenn Käufer Betrügern auf den Leim gehen, die mit Fake-Angeboten werben. Damit das nicht passiert, gibt die Verbraucherzentrale Niedersachsen einige Tipps für Schnäppchenjäger.

• Nicht von Phantasiepreisen blenden lassen: Händler und Shops versprechen nach Angaben der Verbraucherzentrale Niedersachsen oft satte Preisrabatte um „Black Friday“ oder am „Cyber Monday“. Allerdings sei nicht jeder Nachlass so hoch, wie er scheint. Häufig beruhten die Sparpreise nämlich auf einem Vergleich unterschiedlicher Preisempfehlungen der Hersteller, kurz UVP. „Diese Preise werden von Händlern jedoch selten verlangt, sodass der Rabatt auf den zweiten Blick geringer ausfällt“, erklärt Mona Maria Semmler, Rechtsexpertin der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Wer echte Schnäppchen finden möchte, dem rät Semmler, Preise mehrfach mithilfe unterschiedlicher Preissuchmaschinen zu vergleichen.

• Fake-Shops erkennen und auf Vorkasse verzichten: Die Wahrscheinlichkeit, an besonderen Rabatt-Tagen auf Fake-Shops mit vermeintlichen Mega-Schnäppchen zu stoßen, ist groß. Das sei laut Semmler besonders heikel, da falsche Angebotsplattformen immer professioneller gestaltet sind. Daher lohne sich vor allem ein Blick ins Impressum und in die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), um Erfahrungsberichte anderer Kunden zu lesen. Vorsicht sei geboten, wenn der Onlineshop nur Vorkasse anbietet, erklärt Semmler. Besser sei es, per Rechnung oder Lastschrift zu zahlen. „Bei einer Einzugsermächtigung kann dem Bankeinzug innerhalb von acht Wochen nach Kontobelastung widersprochen werden“, erklärt Semmler.

• Das Widerrufsrecht gilt nur beim Online-Kauf: Bei einem Online-Kauf gilt ein 14-tägiges Widerrufsrecht – auch bei reduzierter Ware. Das sei beim Kauf im Ladengeschäft nicht der Fall, sagt Semmler. Ob und zu welchen Bedingungen hier ein Umtauschrecht gewährt wird, liege allein beim Händler. Verbraucher sollten sich daher vor dem Kauf über Rückgabemöglichkeiten informieren.