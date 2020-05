Coronavirus: Gastronomie startet wieder

Hannover /Landkreis /Delmenhorst Für Gastronomiebetriebe und Hotels soll die Zeit der Schließung ein Ende haben: Ab kommenden Montag, 11. Mai, sollen Restaurants, Gaststätten, Cafés und Biergärten wieder öffnen dürfen. Zwei Wochen später, am 25. Mai, dürfen Hotels, Pensionen und Jugendherbergen folgen. Diese Lockerungen für die Branche, die schwer unter der Corona-Krise leidet, kündigte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) am Montag an. Bars oder Diskotheken müssen sich dagegen noch gedulden: Sie bleiben bis auf Weiteres geschlossen.

Für die öffnenden Betriebe gelten Einschränkungen und strenge Hygieneregeln. Neben Einhaltung der Abstandsregeln muss die Anzahl der Kunden begrenzt werden. So sollen die Lokale maximal 50 Prozent ihrer Plätze sowohl im Innen- als auch im Außenbereich belegen dürfen. Althusmann nannte zudem eine Reservierungspflicht sowie eine Kontaktdatenerfassung als Auflagen. Endgültig beschlossen werden soll der Stufenplan nach den nächsten Bund-Länder-Beratungen an diesem Mittwoch.

„Die Lockerungen sind ein erster Schritt. Es wäre super, wenn es wieder losgeht“, sagt Gerd Fischbeck, Vorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) im Landkreis Oldenburg und Betreiber des „Wardenburger Hofs“. „Allerdings betreffen die eventuellen Lockerungen nur den À-la-carte-Betrieb“, betont Fischbeck. Großveranstaltungen, wie Hochzeiten und Geburtstage, sind weiterhin verboten.

Tarik Cirdi, Vorsitzender des Dehoga-Stadtverbandes Delmenhorst, freut sich über die Entscheidung. „Für uns ist es ein guter Schritt nach vorn“, sagt er. „Wir werden die eine Woche Vorlauf jetzt gut nutzen.“ Durchstarten könne man so aber nicht. „Bis wir wieder bei 100 Prozent angekommen sind, wird es eine Zeit dauern“, glaubt er. Immerhin: Viele Kollegen hätten Kredite aufgenommen, um die Zeit zu überstehen. „Nun können wir vorerst kostendeckend arbeiten“, sagt Cirdi. „Hygienemaßnahmen oder der geforderte Mindestabstand werden sicherlich kein Problem sein.“

Dass nur große Gaststätten den Platz haben, um die Bedingungen zu erfüllen, gab Gerhard Menkens zu bedenken. Der stellvertretende Dehoga-Vorsitzende in Ganderkesee und Hude und Gastwirt in Hoykenkamp (Zum Grünen Hof) meint, dass bei den Lockerungen noch stark „nachgearbeitet“ werden muss. Dennoch ist er „froh, wenn es jetzt wieder losgeht“, und hat auch schon wieder Bestellungen notiert.