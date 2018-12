Landvolk-Chef fordert mehr Sachlichkeit

Hannover Der Bauernverband in Niedersachsen hat fehlende Sachlichkeit in der Diskussion um die Fleischerzeugung und den Pestizideinsatz in der Landwirtschaft beklagt. Es gehe längst nicht mehr um Wissenschaft und Fakten, stattdessen gäben einige lautstark agierende Aktivisten den Ton an, sagte Landvolkpräsident Albert Schulte to Brinke am Mittwoch auf der Mitgliederversammlung in Hannover. Die große schweigende Mehrheit werde völlig übersehen.

Zugleich betonte er, dass es Dinge gebe, die nicht in Ordnung seien und geändert werden müssten, etwa wenn es um Missstände in Schlachthöfen gehe.