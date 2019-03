Landwirte hoffen auf mehr Regen

Hannover Nach dem sehr trockenen Jahr 2018 hoffen die niedersächsischen Landwirte auf Regen und kühles Wetter. Zwar sei in diesem Winter die Niederschlagsmenge mit 190 Litern pro Quadratmeter höher als im langjährigen Mittel, wo sie bei 177 Litern pro Quadratmeter liegt. Aber auch die Zahl der Sonnenstunden und die Temperaturen seien bislang höher als im Durchschnitt. „Das aus dem Trockensommer bestehende Regendefizit ist damit noch nicht ausgeglichen“, sagte am Montag Werner Bosse, Referent für pflanzliche Produkte beim Landvolk Niedersachsen in Hannover.