Hannover Niedersachsens Landwirte verzweifeln zunehmend an den geplanten Maßnahmen zu Klimaschutz, Umweltschutz und Biodiversität. „Wir befürchten, dass viele Betriebe sich zur Aufgabe gezwungen sehen“, erklärte dazu laut Landvolk-Pressedienst Landvolkpräsident Albert Schulte to Brinke und fragt: „Wird die Landwirtschaft einem Zeitgeist geopfert?“

Landwirte arbeiteten in und mit der Natur, seien von ihr abhängig wie kaum eine andere Branche und stellten sich auf die jeweiligen Begebenheiten ein. Bei den in letzter Zeit beschlossenen Maßnahmen habe die Politik allerdings jegliches Augenmaß in Hinblick auf die Konsequenzen verloren.

Schulte to Brinke nennt dies Aktionismus und kritisiert vor allem Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) und ihre Agrarkollegin Julia Klöckner (CDU). „Umwelt-, Tier-, Natur- und Wasserschutz sind sehr wichtig, dürfen aber nicht dermaßen stark zulasten der Landwirtschaft gehen, dass wir unsere Lebensmittel nicht mehr in Deutschland in einer Qualität produzieren können, die europaweit kaum zu finden ist“, äußert Schulte to Brinke seinen Unmut. Solche Maßnahmen würde man später bitter bereuen und teuer bezahlen müssen.