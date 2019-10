Lange Staus gen Norden erwartet

Hannover Autofahrer sollten sich am langen Wochenende um den Reformationstag auf Staus auf den Hauptreiserouten Richtung Norden einrichten. Zwar ist der Freitag in Niedersachsen und Bremen nicht schulfrei. „Viele, die keine schulpflichtigen Kinder haben, werden aber fahren, und deshalb wird es auch voller auf den Straßen werden“, sagte eine ADAC-Sprecherin am Montag. Probleme dürfte es vor allem auf der A 7 von Hannover in Richtung Hamburg geben. Viel Verkehr erwartet der ADAC auch auf der A 1 bei Hamburg und Osnabrück.