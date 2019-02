Hannover Im familieninternen Streit um das Vermögen der Welfen bereitet Prinz Ernst August senior offenbar rechtliche Schritte gegen seinen Sohn und den Vermögensverwalter Prinz Michael von und zu Liechtenstein vor.

Aus dem Umfeld des 64-jährigen in Österreich Lebenden ist zu hören, dass er Gerichtsverfahren gegen seinen Sohn Erbprinz Ernst August (35) vorbereiten lässt. Gegen Liechtenstein liegt nach Berichten der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ bereits eine Strafanzeige wegen Betrugs und Untreue bei der Staatsanwaltschaft im liechtensteinischen Vaduz vor, weitere sollen folgen. Gleichzeitig hoffe der Senior, dass es noch zu einer „friedlichen Lösung“ komme, heißt es.

Status der Burg unklar

Der seit Jahren schwelende Familienstreit im Haus Hannover war im Dezember unverhofft zum landespolitischen Thema geworden: Nachdem Ernst August junior angekündigt hatte, die marode Marienburg bei Hannover für einen Euro wegen anhaltender Verluste an eine Gesellschaft des Landes Niedersachsen zu verkaufen, hatte sich sein Vater dagegen gestellt. Seitdem ist unklar, wem der ehemalige Sommersitz der Welfen letztlich gehört: 2004 hatte der Vater dem Sohn zwar die Burg und umfangreichen forst- und landwirtschaftlichen Besitz in Deutschland geschenkt, Ernst August junior steht auch im Grundbuch. Die Schenkung, die nach Ansicht des Vaters durchaus reicht, das Schloss zu unterhalten, hatte er allerdings 2017 wegen „groben Undanks“ widerrufen. Zudem haben die Anwälte des Seniors dem Wissenschaftsministerium dargelegt, dass es aus ihrer Sicht zu einer Rückübertragung an den Vater kommen kann.

Kauf liegt auf Eis

Während sich die Welfen streiten, wartet die Landesregierung zunehmend ungeduldig ab. Offiziell liegt das Ein-Euro-Angebot zwar nur bis zu einer rechtlichen Klärung auf Eis. Doch hinter den Kulissen gibt es Widerstand gegen das Modell von Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU), das sanierungsbedürftige Gebäude in eine Tochtergesellschaft der landeseigenen Klosterkammer zu packen. Am Freitag stellte CDU-Landtagsfraktionschef Dirk Toepffer klar, dass man zwar nicht zusehen könne, „wie alles in sich zusammenfällt“. Allerdings könne das Land derzeit nicht kaufen. „So lange die Rechtslage nicht geklärt ist“, betonte Toepffer.

Im Kern dürfte es beim Welfenstreit um das Schloss noch um einen anderen Konflikt gehen, wie auch die Strafanzeige gegen Liechtenstein zeigt: Ernst August wirft dem Liechtenstein-Prinzen vor, ihn rechtswidrig aus der „Herzog-von-Cumberland-Stiftung“ verdrängt zu haben. Diese verwaltet den auf Tausende Hektar geschätzten Welfenbesitz in Österreich.