Mehr als 1000 Betrugsfälle bei Corona-Hilfen

Hannover Die Justiz in Niedersachsen arbeitet weiter an der Aufklärung von Betrugsfällen bei Corona-Soforthilfen. Mit Stand Anfang Oktober stieg die Zahl der Ermittlungsverfahren bei den Staatsanwaltschaften auf 1052 Fälle, teilte ein Sprecher des Justizministeriums in Hannover mit. Im Vormonat waren es noch 916 Verfahren. Die bekannte Schadenssumme belaufe sich derzeit auf knapp 8,2 Millionen Euro – einen Monat zuvor waren es noch 7,4 Millionen Euro. Die Summe des vorläufig gesicherten Geldes wuchs von knapp 600 000 Euro auf rund 837 000 Euro.