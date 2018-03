Mehr Firmen von Frauen gegründet

Hannover Anlässlich des Internationalen Frauentags vermeldet das Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN) einen Frauenanteil von 35,6 Prozent bei den neu gegründeten Einzelunternehmen im Jahr 2017 (2016: 35,4 Prozent). In Niedersachsen wurden im Jahr 2017 insgesamt 37 399 Einzelunternehmen neu gegründet, darunter 13 329 von Frauen. Nach Branchen verteilt gründeten Frauen 2017 am häufigsten (24,9 Prozent) ein Einzelunternehmen im Einzelhandel. An zweiter Stelle lag der Bereich Dienstleistungen (23,3 Prozent) vor der Gastronomie (5,0 Prozent).