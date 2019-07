Mehr Gehalt im Großhandel

Hannover In den Tarifverhandlungen des niedersächsischen Groß- und Außenhandels gab es in der dritten Verhandlungsrunde eine Einigung. Die Gehälter der mehr als 120 000 Mitarbeiter steigen rückwirkend zum 1. Juli um 3,0 Prozent, wie der Unternehmensverband AGA mitteilte. Zum 1. Juni 2020 ist ein weiteres Plus von 1,9 Prozent vorgesehen. Die Ausbildungsvergütungen steigen 2019 und 2010 um je 70 Euro. „Mit dem Ergebnis konnten wir gegen den erbitterten Widerstand der Arbeitgeber eine spürbare Lohnerhöhung durchsetzen“, so „Verdi“-Verhandler David Matrai.