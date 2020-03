Mehr Tempo Bei Energiewende: Niedersachsen will Fläche für Windräder verdoppeln

Hannover Mehr Fläche, schnellere Genehmigungen und Geld für die Kommunen – mit diesem Dreiklang will Niedersachsen den stockenden Ausbau der Windenergie wieder ankurbeln. Umweltminister Olaf Lies (SPD, Sande) bezeichnete die Maßnahmen am Montag in Hannover als Grundlage für den Klimaschutz und Jobmotor für die Region. Sie sind das Ergebnis wochenlanger Beratungen der Regierung mit Kommunen, Gewerkschaften, Branchenverbänden, Anlagenherstellern und Umweltschützern.

• Flächen: Bundesweit ist Niedersachsen mit mehr als 6400 Anlagen ein Vorreiter bei der Windenergie. Doch 2019 kamen nur 54 Windräder dazu, während gleichzeitig zwölf stillgelegt wurden. Bisher belegen die Anlagen rund 1,1 Prozent der Landesfläche. Bis 2030 soll dieser Wert nun auf 1,4 Prozent steigen, danach sogar auf 2,1 Prozent.

• Abstand: Einen pauschalen Mindestabstand der Windräder zu Wohngebieten wird es dabei in Niedersachsen nicht geben, bekräftigte Lies. Die 1000-Meter-Regel, die im Bund diskutiert wird, sei eine willkürliche Größe.

• Wälder: Um den Ausbau voranzubringen, sollen auch Wälder stärker für die Windkraft genutzt werden – ausgenommen sind Schutzgebiete und ökologisch besonders wertvolle, vor allem ältere Wälder.

• Modernisierung: Niedersachsen will auch die Modernisierung bestehender Anlagen erleichtern und im Bund dafür werben, den Abstand zu Drehfunkfeuern für den Luftverkehr von 15 auf zehn Kilometer zu verringern.

• Kommunen: Um die Akzeptanz auf dem Land zu steigern, sollen die Kommunen zwei Prozent des Umsatzes, mindestens jedoch 10 000 Euro pro Anlage erhalten. Niedersachsen will sich für eine bundesweite Lösung einsetzen.

• Genehmigungen: Die bisher schleppenden Verfahren zum Bau neuer Windräder sollen beschleunigt werden. Das Land will den Kommunen dafür eine zentrale Servicestelle schaffen und Anfragen binnen 14 Tagen beantworten.