Meist kurzer Weg zur Grundschule

Hannover Fast alle Grundschulen in Niedersachsen sind für die jeweiligen Schüler und Eltern binnen zehn Minuten mit dem Auto erreichbar. Wie das Landesamt für Statistik am Montag mitteilte, sind 61,7 Prozent der Grundschulen binnen fünf Minuten und 35,5 Prozent binnen zehn Minuten per Auto erreichbar. Dabei wurde die morgendliche Verkehrsdichte allerdings nicht berücksichtigt. Das Statistikamt stellte angesichts der Diskussion um sogenannte Elterntaxis klar: Dies sei keine Empfehlung für die Wahl des Verkehrsmittels für den Schulweg.