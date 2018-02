Messe „didacta“ gastiert in Hannover

Hannover Die weltweit größte Bildungsmesse „didacta“ gastiert vom 20. bis zum 24. Februar in Hannover. Mehr als 800 Aussteller aus über 45 Ländern würden die neuesten Trends von der Krippe über die Schule bis zur Aus- und Weiterbildung präsentieren, sagten die Veranstalter bei der Vorstellung des Programms am Mittwoch in Hannover. Unter anderem Verlage, Ministerien, Verbände, Möbelproduzenten und auch große IT-Konzerne wie Google und Apple seien mit Ständen vertreten. Die Messe wird jährlich abwechselnd in Hannover, Köln und Stuttgart ausgerichtet.

Zu den zentralen Themen zählt in diesem Jahr die Digitalisierung. Dabei gebe es in Deutschland noch viel Aufholbedarf, sagte der Hauptgeschäftsführer des Didacta-Verbandes, Reinhard Koslitz.

Die „didacta“ richte sich vor allem an Erzieherinnen und Erzieher, Lehrkräfte und Ausbilder, sagte Koslitz. „Ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern, ist das Ziel.“