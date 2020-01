Hannover Niedersachsens Metall-Arbeitgeber rechnen in diesem Jahr mit einer deutlich schlechteren Geschäftslage und fordern Hilfen von der Politik. Besonders in der Autobranche sei die Situation alarmierend, sagte Verbandschef Volker Schmidt am Dienstag: „Wir befürchten, dass der Schrumpfungsprozess über das Jahr 2020 hinausgehen wird und wir vor einem ausgeprägten Tal stehen, bei dem wir derzeit nicht abschätzen können, wann die Talsohle erreicht ist und wann es wieder aufwärts geht.“

In Teilen der Metall- und Elektroindustrie sei das Bild „extrem schwierig, um nicht zu sagen dramatisch“. Die Ergebnisse einer Umfrage unter etwa 800 Firmen, die in Hannover vorgestellt wurden, untermauerten dies.

Die Arbeitgeber fordern die Politik zur Unterstützung der Branche auf. Dabei geht es besonders um mehr Flexibilität, wenn Firmen vorübergehende Auftragseinbrüche überbrücken müssen. „Die Industrie braucht eine Erleichterung des Zugangs zur Kurzarbeit in Anlehnung an die Krisenregelungen 2009“, sagte Schmidt.

In der damaligen Finanz- und Wirtschaftskrise konnten Unternehmen Entlassungen vermeiden und ihre Belegschaften mit Kurzarbeitergeld an Bord halten. Nun gibt es Vorschläge, das mit Hilfe eines sogenannten Transformations-Kurzarbeitergeldes für einzelne Wirtschaftszweige zu ermöglichen. „Dies kann die Bundesregierung kurzfristig über eine Verordnungsermächtigung regeln, die es erlaubt, diese Instrumente zielgenau und ohne Verzögerung einzusetzen“, meinte Schmidt.

Auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) spricht sich dafür aus. Angesichts des Wandels in der Autoindustrie und der Konjunkturabkühlung bekräftigte er seine Forderung an den Bund, ein Transformations-Kurzarbeitergeld einzusetzen. Vorschläge von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und aus anderen Ländern müssten Gehör finden. „Das ist aus meiner Sicht eine vordringliche Aufgabe“, sagte Weil der dpa.