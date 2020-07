Mietpreisbremse ungültig

Hannover Die niedersächsische Mietpreisbremse soll vor überteuerten Wohnungen schützen – allerdings ist sie in ihrer jetzigen Form nach Meinung von Richtern ungültig. Am Mittwoch machte dies nach dem Amtsgericht Hannover auch das Landgericht der Landeshauptstadt deutlich. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Mieterschutzverordnung Ende 2016 hatte das Land Niedersachsen unter anderem Hannover als Gebiet mit angespanntem Wohnungsmarkt ausgewiesen, aber keine Begründung dafür geliefert. Laut Landgericht wäre dies erforderlich gewesen. Das Bauministerium arbeitet derzeit an einer neuen Verordnung (Az.: 7 S 7/20).