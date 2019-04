Millionen für den Lärmschutz

Hannover Etwa 13,4 Millionen Euro haben der Bund und die Bahn im vergangenen Jahr in Niedersachsen in den Lärmschutz investiert. Dafür seien etwa neun Kilometer neue Schallschutzwände errichtet worden, teilte die Bahn mit. Zudem seien an 142 Wohnungen passive Lärmschutzmaßnahmen umgesetzt worden – das können Lärmschutzfenster oder die Dämmung von Wänden und Dach sein. Schwerpunkte waren an der Strecke Wunstorf-Bremerhaven in Langwedel und Axstedt. In 2019 soll der Lärmschutz auch an der Strecke Oldenburg-Bremen in Hude verbessert werden.