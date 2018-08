Hannover Purer Zufall oder tiefe Symbolik: An der öffentlichen E-Lade-Station vor dem niedersächsischen Wirtschaftsministerium steht an diesem Mittwochnachmittag nicht ein Auto, kein Fahrrad, um den elektrischen Lebenssaft aus erneuerbaren Energien zu tanken. Wenige Meter weiter demonstrieren Mitarbeiter von Zulieferern des Windanlagen-Bauers Enercon gegen drohende Massenentlassungen von über 700 Stellen in Haren, Westerstede, Aurich und Emden. Mit Trillerpfeifen machen rund 200 Beschäftigte ihrer Angst Luft. Auf schwarzen T-Shirts steht in Hoffnungs-Grün: „Wir sind Enercon.“ „Wir werden das Feld nicht kampflos räumen“, gibt Serhat Özdemir, Betriebsrat aus Emden, die Stimmung wieder.

Dass Enercon-Manager der Einladung von Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) zum Krisengipfel nicht gefolgt sind, sorgt für Wut. „Ein Weltunternehmen, das geführt wird wie eine Pommes-Bude“, klagt jemand über eine „Allergie“ der Eigentümer gegenüber Gewerkschaften. „Enercon hat jahrelang Gewinne auch durch Staatssubventionen eingestrichen und jetzt kommen sie nicht mal zum Gespräch“, schimpft Lars Aschendorf aus Haren. Heiner Kleen (40) aus Westerstede war für Enercon „weltweit unterwegs“. „Wir können arbeiten. Aber wegen einer Delle in Windanlagenbau sollen wir jetzt gehen. Einfach abserviert“, zeigt sich der Betriebsratsvorsitzende bei WEC fassungslos.

Unterstützung erhalten die Demonstranten auch von anderen Betrieben. „Wir zeigen natürlich Solidarität“, bekräftigt Heinz Knue, Betriebsrat beim Kunststoffhersteller Röchling in Haren. „Wir produzieren auch für die Windenergie. Wenn wir uns jetzt nicht wehren, wann dann“, zeigt der Gewerkschafter Kampfbereitschaft, den drohenden Stellenabbau rund um Enercon nicht einfach zu schlucken.

„Es geht um Menschen“, positioniert sich Wirtschaftsminister Althusmann klar an der Seite der Enercon-Mitarbeiter. Dass der Konzern den Eindruck erwecke, es gehe nur um Zulieferer beim Jobabbau und nicht um die Kernbelegschaft, lässt Althusmann nicht gelten. Angeblich besteht Enercon aus 160 Firmen. „Sie sind Enercon“, bestätigt der Minister den vor ihm Stehenden. Betriebsrat Özdemir wischt sich bei diesen Worten Tränen weg.

Die Hoffnung? Dass der Bau von Windkraftanlagen wieder anzieht. Drei Jahre könnte die Durststrecke dauern. Ob die 200 von Hannover dann noch bei der Firma sind?

Lesen Sie auch: Wirtschaftsminister attackiert Enercon