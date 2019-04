Hannover Niedersachsens Verkehrsminister Bernd Althusmann spricht sich bei der Mobilität der Zukunft für einen Mix aus verschiedenen Antrieben aus und kritisiert damit indirekt die VW-Strategie, künftig ausschließlich auf E-Mobilität setzen zu wollen. „Ich stimme nicht in allen Punkten mit dem Unternehmen überein, in dessen Aufsichtsrat ich Mitglied bin. Ich bin der Auffassung, dass wir in den nächsten Jahren auf einen Antriebsmix der Zukunft setzen müssen. Es wird wahrscheinlich keinen Monoantrieb der Zukunft geben, insbesondere was die Reichweite betrifft“, sagte der CDU-Politiker vor etwa 80 Teilnehmern des „Mobilitäts-Talks Niedersachsen“ im Verkehrs- und Wirtschaftsministerium.

Althusmann rückte zudem die Interessen der Kunden in den Mittelpunkt, „die diese Fahrzeuge in den nächsten Jahren abnehmen sollen“. Althusmann nannte Wasserstoff als Beispiel für eine weitere Antriebsquelle der Zukunft, die im Zugverkehr bereits erfolgreich Anwendung finde. Im regulären Linienbetrieb zwischen Cuxhaven, Bremerhaven und Buxtehude ist seit September vorigen Jahres ein umweltfreundlicher Wasserstoffzug unterwegs. Die Bahnen fahren nicht nur durch Niedersachsen, sie wurden auch dort gebaut. Die Züge stammen aus dem Alstom-Werk in Salzgitter.

Ein entscheidender Schlüssel für die Mobilität der Zukunft liegt für den Minister außerdem in der Digitalisierung: „Niedersachsen wird die digitale Steuerung der Verkehre und Telematik-Systeme forcieren. Die Digitalisierung unserer Mobilität ist aus diesem Grund ein zentrales Element im Masterplan Digitalisierung des Landes. Unser Ziel ist die Steigerung der Sicherheit und Effizienz im Verkehr, die Gewährleistung einer flächendeckenden Mobilität und der Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit der Mobilitäts- und Logistikbranche durch Innovationen.“

Die Mobilität der Zukunft stand auch bei den anschließenden Fachvorträgen im Fokus. Elke Maria van Zadel, Geschäftsführerin von Regiobus Hannover, sagte: „Der Nahverkehr steht vor immensen Herausforderungen. Trends wie Urbanisierung, Individualisierung der Mobilitätsbedürfnisse und Digitalisierung fordern vom Öffentlichen Personennahverkehr, sich als Teil eines Gesamtsystems zu sehen und erfordern zugleich Innovationsbereitschaft, um in der Schnelllebigkeit des Marktes mithalten zu können. Die Eindimensionalität des Nahverkehrs muss aufbrechen, der Fahrgast und dessen individueller Anspruch ist in den Mittelpunkt des Handelns zu stellen, um die derzeit rasante Veränderung als Chance zu nutzen und den Umweltgedanken in den Mittelpunkt zu rücken.“

Maik Plischke, Geschäftsführer des Innovationszentrums Niedersachsen, betonte: „Wir müssen neu und querdenken, um Innovationen in der Mobilität bestmöglich zu unterstützen.“

Prof. Dr. Thomas Form, Leiter Elektronik und Fahrzeugforschung bei Volkswagen, hob die Chancen des autonomen und vernetzten Fahrens hervor. „Das kann unsere Mobilität noch viel stärker verändern als Elektromobilität. Auf dem Weg dahin liegen aber viele große Herausforderungen.“